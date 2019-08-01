03 Ağustos 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi

Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 01.08.2019

'e yükselen , stoper 'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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