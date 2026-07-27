Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En iyi oyuncuları kadroya katacağız!"
Galatasaray, hazırlık maçında Venezia'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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