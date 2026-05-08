Galatasaray'a sürpriz transfer hamlesi! Aslan kesenin ağzını açıyor
Galatasaray'ın orta saha transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Brezilya ekiplerinden Botafogo forması giyen Sambacı yıldız için rekor bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan G.Saray'da yeni isimler gündeme gelmeye başladı.
Önceliğini şampiyonluğa veren sarı-kırmızılılar ardından transferde vites yükseltecek. Öncelik ise orta sahaya verilmiş durumda.
Torreira ve Lemina'nın eski istikrarından uzak kalması nedeniyle bu bölgeyi hareketlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar rotasını Brezilya'ya çevirmiş durumda.
Botafogo forması giyen 25 yaşındaki Danilo için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda görüşmelerine start verecek.
Bir dönem İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen ve sezon başında Botafogo'nun yolunu tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istiyor.
Hem kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek isteyen Danilo'nun belirlediği kriterleri G.Saray karşılıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında Botafogo'nun 23 milyon euro ödediği Danilo'ya 30 milyon euro'yu gözden çıkarak sarı-kırmızılılar, şampiyonluktan sonra harekete geçecek.
BOTAFOGO'NUN MADDİ SIKINTISI Brezilya basınında çıkan haberlere göre Botafogo maddi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle takımdaki en değerli oyunculardan birisi olarak gösterilen Danilo'nun satılması planlanıyor.
Daha önce iki kez Brezilya milli takım forması giyen ve bir de golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu önündeki seçenekleri değerlendirecek. Öncelik Avrupa ve Şampiyonlar Ligi olacak.
GOLCÜ BİR OYUNCU Orta sahada görev yapmasına karşın gol atmayı bilen ve seven bir oyuncu Danilo. Kariyerinin büyük bir bölümünde ön libero oynamasına karşın merkez orta saha ve 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Danilo bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 10 gol katkısı sağladı ve takımına çok yardımcı oldu. Danilo 3 de asist yaptı.