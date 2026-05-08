Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında Botafogo'nun 23 milyon euro ödediği Danilo'ya 30 milyon euro'yu gözden çıkarak sarı-kırmızılılar, şampiyonluktan sonra harekete geçecek.

BOTAFOGO'NUN MADDİ SIKINTISI

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Botafogo maddi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle takımdaki en değerli oyunculardan birisi olarak gösterilen Danilo'nun satılması planlanıyor.