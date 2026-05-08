Galatasaray'da hedef gurbetçi yıldız! İşte transfer planı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına gözünü gurbetçi genç yıldıza dikti. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu hakkındaki tasarrufu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını Danimarka'ya çevirdi.
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, Aral Şimşir için girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cimbom, kanat hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade ediliyor.
Teknik heyetin, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği ve Aral Şimşir transferinin bu doğrultuda değerlendirildiği belirtiliyor.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, uzun vadeli proje kapsamında düşünüldüğü kaydedildi.
Galatasaray cephesinin transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öne sürülüyor.
KONTRATI 2030'DA BİTECEK
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Aral Şimşir'in, Danimarka temsilcisiyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.