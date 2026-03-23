Ronald Koeman, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası Hollanda Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmesini değerlendirdi.

Galatasaray forması giyen Lang, Liverpool maçında parmağını reklam panoları ile bariyer arasına sıkıştırmış ve ameliyat olmuştu.

"ŞOK EDİCİ VE KORKUTUCUYDU"

Koeman, basın toplantısında 26 yaşındaki futbolcunun durumunu "Görüntüler biraz şok edici ve korkutucuydu" sözleriyle yorumladı. Hollanda Teknik Direktörü, Lang'ın kısa süre içinde kampa katılacağını ve sağlık durumunun ardından kadroda yer alıp almayacağının netleşeceğini söyledi.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Koeman, "Noa ile durumunu takip edeceğiz. Kendini rahat hissedip hissetmediğine bakacağız. Oynayamayacak durumda olursa kadroda yer almayacak" ifadelerini kullandı.

Böylece Hollanda Milli Takımı, Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları öncesi Lang'ın sağlık durumunu yakından takip edecek.