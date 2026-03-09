Son 3 sezonun şampiyonu G.Saray, dörtleme yapmaya çok yaklaştı. Ligde en önemli maçlarından birinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek zirvede büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, dörtleme yapmak için geri sayıma geçti. Süper Lig'de bitime 9 hafta kala F.Bahçe ve Trabzonspor'un önünde yer alan G.Saray, 26. kez mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. 3 kulvarda birden başarıyla mücadele eden ve kupaları hedefleyen sarı-kırmızılılar, Liverpool maçı öncesinde büyük moral buldu.

İKİ DERBİ KALDI

Fotomaç'ın haberine göre, tarihinde Süper Lig'de bitime 9 hafta kala lider girdiği bütün sezonları şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu serisine yeni bir parça eklemek istiyor. Kalan haftalarda ezeli rakiplerinden Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, en yakın rakibi F.Bahçe'yi ise RAMS Park'ta ağırlayacak. Bu iki maçtan da istediği sonuçları alması halinde hedefine bir adım daha yaklaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan G.Saray, rotasını tamamen Avrupa'ya çevirmiş durumda.

GÖZLER AVRUPA'DA

Derbi zaferi sonrasında G.Saray'da gözler tamamen Liverpool mücadelesine çevrilmiş durumda. Yarın İngiliz devini konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bütün hazırlıklarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. G.Saray, lig aşamasında devirdiği Liverpool'u bir kez daha yenerek rövanş için avantaj yakalamaya çalışacak.