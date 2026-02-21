Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen lider Aslan, Trendyol Süper Lig'de tam 12 haftadır kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor'la kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Şubat akşamı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre ligde son 3 deplasman maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet hasretini bitirmek isteyen TÜMOSAN Konyaspor karşısına aynı konsantrasyon ile çıkacak.