Avrupa zaferi sonrası sıra Konya sınavında! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı galip gelen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Lider, zorlu maçta rakibini devirip zirve yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. İşte Okan Buruk'un TÜMOSAN Konyaspor karşısında muhtemel 11'i... | Son dakika GS spor haberleri
Avrupa fatihi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus destanından sonra Trendyol Süper Lig'e dönüyor. 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedefliyor.
Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen lider Aslan, Trendyol Süper Lig'de tam 12 haftadır kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor'la kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.
TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Şubat akşamı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre ligde son 3 deplasman maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet hasretini bitirmek isteyen TÜMOSAN Konyaspor karşısına aynı konsantrasyon ile çıkacak.
Okan Buruk ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta kaybetmedi. Aslan en son 9 Kasım 2025'te Kocaelispor'a kaybetti.
50. KEZ RAKİPLER
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın attığı 95 gole, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.
OSIMHEN TEDBİREN YOK
Galatasaray'da Victor Osimhen, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında, Osimhen'in sağ dizinde ağrılar olduğu ve tedbir amaçlı Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Juventus ile oynanacak rövanş öncesi Nijeryalı futbolcu dinlendirilecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak G.Saray'da hazırlıklar tamamlandı. Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Konya'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarlar karşıladı.