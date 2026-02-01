Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor. Sahasında kazanarak liderlik koltuğunu iyice perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp puanını 49'a çıkarmayı amaçlıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY-KAYSERİSPOR 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Osimhen.
Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2026
🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
🗓️ 20. Hafta
⚽ Z. Kayserispor
📆 01.02.2026
⏰ 20.00
🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
📲 #GSvKYS pic.twitter.com/o3RfAAC9Ok
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
🟡🔴 Kayserisporumuz, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) January 31, 2026
🗓️ 1 Şubat Pazar
🕗20.00
🏟️ Rams Park
📲#GSvKYS
⚡@solwieenergy pic.twitter.com/zTR8nkeAgp
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
TFF, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin Adnan Deniz Kayatepe olduğunu açıkladı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstleniyor. Galatasaray-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapıyor.