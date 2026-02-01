Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Zecorner Kayserispor’u ağırlıyor. Taraftarı önünde galip gelerek zirvedeki konumunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden üç puanla çıkıp puanını 49’a yükseltmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor. Sahasında kazanarak liderlik koltuğunu iyice perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp puanını 49'a çıkarmayı amaçlıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Osimhen.



Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin Adnan Deniz Kayatepe olduğunu açıkladı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstleniyor. Galatasaray-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapıyor.