Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif nasıl bir futbolcu? Fransız gazeteci yorumladı!

Fenerbahçe, Fransa Ligi takımlarından Angers forması giyen genç futbolcu Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Fransız gazeteci Herve Mathoux ise Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Angers forması giyen forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirdi.

19 yaşındaki yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, kısa süre içinde Cherif ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Genç oyuncunun transferi ülkesinde de geniş yankı bulurken, Canal Sport+ bünyesinde çalışan deneyimli Fransız gazeteci Herve Mathoux, transferi Sabah'a değerlendirdi.

İŞTE ÖNE ÇIKAN İFADELER:

"Sidiki Cherif, sezonun ilk yarısında ligin mütevazı takımlarından Angers'te sürpriz bir performans gösterdi ve takımına iyi sonuçlar aldırdı."

"İngilizler başta olmak üzere Avrupa ekipleri onu transfer etmek istedi. Ancak bu tarz yatırımlarda her zaman spekülatif yönlerde vardır."

"25 milyon Euro büyük bir para, ama futbol dünyasında 'denemeye değer' denecek bir kumar olacak görülebilir."

"DİKİNE OYNAMAYI SEVİYOR"



"Oyuncu profiline baktığımızda; fizik gücü yüksek, kuvvetli ve sahada çok koşan bir forvet. Pas bekleyen bir oyuncu tipi değil; boşluk yaratmayı ve dikine oynamayı seviyor."

"Sorulması gereken soru şu: Kontra atak oynayabilen, mütevazı bir takımdan geliyor. Fenerbahçe'de ise daha çok oyunu domine eden, daha yerleşik ve pozisyonel bir oyun anlayışına sahip bir takıma katılacak."

"BUNU YAPACAK KAPASİTEYE SAHİP"



"Bu taktik yaklaşıma nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz, ancak bunu yapabilecek kapasiteye sahip."

Angers altyapısından yetişen 1.85 boyundaki forvet, bu sezon 20 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyen Sidiki Cherif, Angers B takımı ile de 23 maçta 18 gol kaydetti.