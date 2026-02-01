Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Lemina, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Yayın Tarihi: 01.02.2026 - 20:52