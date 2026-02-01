Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Fluminense forması giyen orta saha oyuncusu Martinelli'yi, siyah-beyazlılara önerdiğini açıkladı.

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha ve hücum hattı için alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Bu doğrultuda kulübe yakın isimlerin de devreye girdiği öğrenilirken, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza'nın da transfer sürecine dolaylı katkı sağladığı ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin köklü kulüplerinden Fluminense'de forma giyen Martinelli'yi siyah-beyazlılara önerdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

PERFORMANSI

24 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla çıktığı 63 maça 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE JOSEF'İN PAYLAŞIMI