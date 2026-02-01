Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklama yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Kayserispor'un sıralamadaki yeri önemli değil. Beşiktaş'a karşı geçişte neler yapabileceklerini gösterdiler. Başakşehir mağlubiyeti olumsuz olsa da rahat şekilde tehlike yaratan takım. Avrupa maçları sonrası konsantrasyonu sağlamak gerek. Aldığımız cezalar, sakatlıklar hepsi üst üste geldi. Ajax galibiyeti sonrasına nazar diyelim. İlk 24'ün içinde olmak ve ligde lider olmak, Türkiye Kupası'nda lider olmak bu süreci iyi geçirdiğimizi gösteriyor. Oyun ve devamlılık olarak daha iyisini yapmalıyız. Lig ve kupa maçlarını sağlıklı atlatıp Juventus maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Manchester City maçının ikinci yarısında oynadığımız oyun şunu gösterdi, Galatasaray takımı ne kadar cesur oynarsa o kadar başarılı oluyor.

LANG VE ASPRILLA AÇIKLAMASI

Lang gelmeden önce son maçta sakatlık geçirdi. Uzun süre antrenmana çıkmadı. Bizle bir antrenman yaptı. Ufak ağrıları var ama çok oynamak istedi, biz de oynatmak istedik. Kemiğinde ufak ağrılar var. Tolare edebileceğini düşündük. Asprilla'yı oyunun devamında kullanacağım." ifadelerini kullandı.