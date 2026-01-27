Galatasaray'dan orta sahaya kontenjan hamlesi! Caleb Yirenkyi...

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferi için U23 kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların adaylarından bir tanesi Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi. İşte detaylar...