Galatasaray'dan orta sahaya kontenjan hamlesi! Caleb Yirenkyi...
Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferi için U23 kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların adaylarından bir tanesi Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ara transfer döneminde Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler, orta saha transferine çevrildi.
Orta saha takviyesi için Pape Gueye, Manuel Ugarte, Davide Frattesi ve Youssouf Fofana gibi oyuncuların gündeme geldiği Cimbom'da yeni bir isim daha transfer dedikodularında anılmaya başlandı.
O isimlerden bir tanesi de Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi.
Sarı-Kırmızılı ekip, U23 kontenjanında değerlendirmek üzere 20 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.
Ganalı futbolcu; yüksek atletizmi, top kazanma yeteneği ve hem savunma hem hücum yönünde etkili oyunuyla öne çıkıyor.
Danimarka'da ortaya koyduğu düzenli performans sayesinde Gana Milli Takımı'na da yükselen Yirenkyi, Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip ediliyor.
Takvim'de yer alan haberde, Nordsjaelland'ın genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre, Galatasaray bu bedeli düşürmek adına farklı ödeme seçenekleri üzerinde duruyor.
Bu sezon Danimarka ekibiyle 21 maçta görev yapan Yirenkyi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nordsjaelland ile sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan genç futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.