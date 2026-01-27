Caleb Yirenkyi KİMDİR? Yirenkyi kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Fizik gücü, atletik yapısı ve yüksek temposuyla öne çıkan Caleb Yirenkyi, Türk kulüplerinin transfer listesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gündemin dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Yirenkyi için; kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi ülkeden geldiği merak konusu. Özellikle futbol kamuoyu, Caleb Yirenkyi'nin güncel piyasa değerine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Caleb Yirenkyi kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, Yirenkyi hakkında öne çıkan detaylar...
CALEB YIRENKYI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Caleb Yirenkyi, 15 Ocak 2006 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Danimarka'da devam eden 20 yaşındaki Yirenkyi, 1,82 metrelik boyu ile ön plana çıkıyor.
CALEB YIRENKYI MEVKİSİ NE?
Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi merkez orta saha mevkisinde forma giyiyor. Ayrıca, ön libero olarak da oynayan Yirenkyi, form grafiğini yukarıya doğru çıkartmayı sürdürüyor.
CALEB YIRENKYI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Altyapıya 2017 yılında Right to Dream ekibinde başlayan ve 2024 senesinde Nordsjaelland'ın dikkatini çeken Caleb Yirenkyi, profesyonel futbolculuk kariyerine Danimarka ekibinde başladı. Başarılı geçen sezonun ardından Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi'nin bir sonraki kariyer adımı nasıl olacak merak ediliyor.
CALEB YIRENKYI İSTATİSTİKLERİ
Nordsjaelland formasıyla toplam 62 maça çıkan Caleb Yirenkyi, bu mücadelelerde 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 6 kez gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nda ise 8 karşılaşmada süre bulan Yirenkyi, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.
CALEB YIRENKYI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Caleb Yirenkyi piyasa değeri 6 milyon euro.