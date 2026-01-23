Yaser Asprilla, Galatasaray'a çok yakın! İşte anlaşma detayları!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde ilk olarak Noa Lang'i kadrosuna ekleyen Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Kolombiyalı kanat Yaser Asprilla'nın için İspanyol ekibiyle anlaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Asprilla'nın bonservis bedeli de duyuruldu. İşte dikkat çeken transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2026 - 20:13 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 - 20:39