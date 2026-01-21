FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, Galatasaray ile Le Mans Sarthe Basket arasında oynanacak mücadeleyle start alıyor. I Grubu’ndaki ilk sınavına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyetle başlamayı hedefliyor. Gianmarco Pozzecco yönetiminde ligde 2’de 2 yapan Galatasaray, yakaladığı ivmeyi Avrupa arenasına taşımak istiyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Le Mans maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MCT TECHNIC-LE MANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda oynanacak Galatasaray MCT Technic-Le Mans Sarthe Basket maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic-Le Mans Sarthe Basket maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-LE MANS MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY MCT TEHCNIC SON DURUM

Yeni Başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde Galatasaray MCT Technic, ligde son iki maçını kazandı. Beşiktaş GAİN'i 89-73 yenen Aslanlarımız son olarak ise Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic'te bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde James Palmer Jr. 16 sayı ortalaması ve 4.8 asist ortalaması ile mücadele ediyor. Fabian White ise 7.2 ribaund ortalaması yakaladı. İki takım ilk kez birbirine rakip oldu. Erkek basketbol takımımız Avrupa sahnesinde 89 sayı ortalaması buldu. Le Mans ise 86.1 ortalama ile oynuyor.

LE MANS SARTHE BASKET SON DURUM

Guillaume Vizade yönetimindeki Le Mans ise ligde 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. 7. sırada yer alan Fransız temsilcisi son 5 maçta ise 1 kez mağlup oldu.

Le Mans Sarthe Basket'te ise Trevor Hudgins 15 sayı ortalaması ve 4.8 asist ortalaması ile oynarken, Wilfried Yeguete 5.4 ribaund üretti.

GALATASARAY MCT TECHNIC-RYTAS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. haftasında oynanacak Rytas Vilnius-Galatasaray MCT Technic maçı 27 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.