"KART TASARRUFLARINDA SIKINTILARI VAR" "Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve fena hareketlerde ve de kart tasarruflarında sıkıntıları var. Sadece son maçında faul bile olmayan bir pozisyonda Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart bile onun futbol bilgisi hakemlik kalitesini sorgulamamıza yeter de artar!"

"DERBİLER ZORDUR" "Hele ki FenerbahçeTrabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor. Derbiler zordur, bu derbi çok önemli olduğu için çok daha zor olacaktır."