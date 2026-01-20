İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı Atletico Madrid maçıyla ilgili Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmandan önce Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın durumları hakkında açıklamada bulundu.

Arda Ünyay'ın ciddi bir sakatlığı olmadığını dile getiren İnce, "Arda'nın arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek. Onunla ilgili büyük bir sıkıntımız yok." dedi.

Yener İnce, sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ile ilgili, "Sara'nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir sakatlık ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi'nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara'yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız." diye konuştu.

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.