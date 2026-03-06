Beşiktaş'a 20'lik yetenek! O maçta bizzat izlendi

Beşiktaş transfer çalışmalarına erkenden start verdi... Devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculardan tam randıman alan Siyah-Beyazlılar, genç bir yeteneğin peşinde...

Takvim'in haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki Matvey Kislyak'ı Krasnodar maçında tribünden takip etti. Siyah-beyazlıların genç oyuncuyu daha önceki maçlarında da izlediği öğrenildi.



8 numara pozisyonunda oynayan Kislyak'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 20 yaşındaki Rus orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.