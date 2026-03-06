Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek'in Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maç için özel prim belirlediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, olası Beşiktaş galibiyetini Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro ile ödüllendirilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisindeki primi yüksek tutarak kritik Liverpool maçı öncesinde oyuncuların daha fazla havaya girmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı oyuncular, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri tüm planlarını Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak üzerine yaptı.



Yönetim derbiden zaferle dönülmesi halinde kesenin ağzını açacak.