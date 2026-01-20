Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında Wilfried Singo'nun son durumunu açıkladı. Buruk, Atletico Madrid maçında da Fildişili yıldızın maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

"BİR DAHA YAŞANMAYACAK BİR SAKATLIK..."



"Singo'nun durumunu Yener Hoca açıklayacak. Dünyada ilk sakatlanan oyuncu Singo değil. O yüzden her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru şekilde döndürebilmek. O da çok istiyor, çok çalışıyor, çok profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. Bir daha da o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum."