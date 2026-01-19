Soungoutou Magassa KİMDİR? Magassa kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Atletizmi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkan Soungoutou Magassa, transfer söylentilerinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılması, genç futbolcuya olan ilgiyi daha da artırırken futbolseverler "Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını arıyor. Özellikle Magassa'nın güncel piyasa değeri merak edilirken, kariyer yolculuğu ve performansına dair istatistikler yakından takip ediliyor. İşte detaylar...