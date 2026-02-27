UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İngiliz devi Liverpool oldu. Eşleşmede ilk maç 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da ikinci maç ise 17-18 Mart tarihlerinde Anfield Road'da oynanacak.
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde ise PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞEMELER
Real Madrid-Manchester City
Bodo/Glimt-Sporting
PSG-Chelsea
Newcastle United-Barcelona
Atalanta-Bayern Münih
Atletico Madrid-Tottenham
Bayer Leverkusen-Arsenal