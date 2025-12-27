Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı... Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Manchester United'ın o yıldız için Cimbom'un devreye girdiğini aktardı. İşte haberin detayları... Galatasaray Haberleri





Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı. Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı.