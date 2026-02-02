Samsunspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Eyüp Aydın'ın geçici sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
BİLGİLENDİRME— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) February 2, 2026
Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır.
