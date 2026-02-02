Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio Kocaelispor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendridi. İşte o sözler...



"RİZE'DEKİ GOL MÜ, BURADAKİ GOL MÜ DAHA GÜZEL KENDİSİNE GÖRE?"



"Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz."

"Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz."