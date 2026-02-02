Galatasaray, son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Tempo yönünden, coşku yönünden, kaybedilen topu çok çabuk kazanma yönünden çok olumlu sinyaller verdi. Üstelik Noa Lang ve Asprilla gibi yeni transferleri de izleme imkânımız oldu.
Ahmet Çakar'dan maç sonrası flaş yorum! "Fenerbahçe, Galatasaray gibi olamıyor!"
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık zaferle ayrıldı. Maçın ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte o sözler...
İlk yarıya bakıyoruz, ligin son maçı olsa belki de bugün Türkiye'de yer yerinden oynuyordu, Kayseri bilerek, isteyerek goller yedi diye… Tabii ki öyle değil. Yunus, iyi bir orta yaptı, top auta giderken Kayserili Opoku ters bir vuruşla kendi kalesine attı.
Ardından 50 yıldır görmediğim bir pozisyon gördüm. Yine Kayserili defans oyuncusu kendisine atılan pası, bacağının arasından geçirip topukla kaleciye vermek istedi, top kısa düştü, Osimhen yetişti ve penaltıyı kazandı. Galatasaray, ilk yarıda zaten maçı bitirmişti. İkinci yarıda da maç mutlak Galatasaray'ın kontrolündeydi.