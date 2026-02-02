Renato Nhaga KİMDİR? Nhaga kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Hareketliliği, atletik gücü ve yüksek temposuyla öne çıkan Renato Nhaga, Türk kulüplerinin transfer gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken futbolcu için, "Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları yoğun ilgi görüyor. Özellikle güncel piyasa değeri merak edilen Nhaga'nın kariyer geçmişi ve istatistikleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
Hızı, atletizmi ve sahadaki enerjisiyle öne çıkan Renato Nhaga, Türk kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken futbolcu hakkında, "Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. Özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri futbolseverlerin merak konusu. İşte Renato Nhaga'nın kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…
RENATO NHAGA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Renato Nhaga, 27 Mart 2007 tarihinde Gine-Bissau'nun Bissau bölgesinde dünyaya geldi. Portekiz Ligi'nde mücadele eden 18 yaşındaki Nhaga, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,72 metre boyu ve sağ ayağı ile etkili olmaya çalışan genç futbolcu, bu sezon 18 maçta süre buldu.
RENATO NHAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Casa Pia'da başlayan Renato Nhaga, kariyerine Portekiz ekibinde devam ediyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde Casa Pia ile sözleşme imzalayan Renato Nhaga'nın sözleşme süresi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ
2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.
Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.
RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.