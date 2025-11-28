Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da kritik mücadele öncesi Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'u Kemerburgaz'da ziyaret etti. Özbek, başarılı çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirerek kendisine moral ve destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten kritik bir hamle geldi. Özbek'in hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan Union SG yenilgisi hem de takımdaki eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK MUTLU OLDU

Takvim'in haberine göre; Başkan Özbek'in takım izinli olmasına rağmen Kemerburgaz'da çalışmalarını sürdüren başarılı hocaya ziyaret ederek moral ve destek verdiği belirlendi. Okan Buruk'a olan güvenini bir kez daha dile getiren Dursun Özbek'in, "3 yılda Fener'i Kadıköy'de 3 kez yendin.

Sana güvenimiz sonsuz. Yine yeneceksin" ifadesini kullandığı ifade edildi. Okan Buruk'un bu ziyaretten dolayı bir hayli mutlu olduğu da ifade öğrenildi.

TAKIMLA DA TOPLANTI YAPACAK

Özbek'in bugün de futbolcularla görüşme yapacağı öne sürüldü. Yönetimin galibiyete özel bir prim belirlediği ve rakamın Özbek tarafından bugün açıklanacağı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim galibiyet için futbolculara rekor prim vaadinde bulunacak.