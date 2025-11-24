Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bugün Öğretmenler Günü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Efsanemiz Bülent Korkmaz'ın da doğum günü, kutlarım. Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok."

"Sakat oyuncuların son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

"Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seribaşı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak."

Soru: Bodo ve USG benzer takımlar mı, bu maçı nasıl okuyorsunuz?

Okan Buruk: Çok farklı iki takım, Bodo topa sahip olan bir takım. Union ise Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 topa sahip oluyorlar. Özellikle son Atletico Madrid deplasmanında dibe çekilip beklediler. Sezona daha önde baskılarla başlamışlardı, önde oynamaya çalışan bir takımdı. Son maçlarda 5-3-2 şeklinde bir dizilişe geçtiler. Rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Topa sahip olmaktan çok direkt hücumu tercih ediyorlar. 2 forvetle oynarlarsa, 2 tane fizikli, uzun, direkt oyunda topu tutup koşu atabilecek oyuncuları var. Bodo ile aralarında çok büyük farklar var. Daha çok topu rakibe bırakan bir takım. Ligde 8 maçta kalelerini gole kapattılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise tersi oldu. Geçişlerde çok gol yediler. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı iki takım.

"Rakip takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısını duran toplardan buldu. Duran toplar için özel bir çalışma yaptınız mı?" Okan Buruk: "Çok uzun bir takım, duran toplarda etkililer. Atletico Madrid maçında da tek golü duran toptan buldular. Bugünkü antrenmanda bunu çalışacağız. Geçen sezon duran topta çok etkiliydik, bu sezon aynı yerde değiliz, geliştireceğiz. Oyuncu yapımız da önemli. Son idmanda daha mı uzun olacağın bakacağız. Rakibin duran top gücünü biliyoruz."