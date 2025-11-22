Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliğini konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 2. yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip gelmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai 90+4. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği'nin golleri ise 22. dakikada Mbaye Niang ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi. Konuk ekipte Thalisson 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 32'ye çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.