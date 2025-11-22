Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı! İşte güncel puan durumu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Böylelikle sarı kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadı ve liderliğini sürdürdü. Pekİ Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)