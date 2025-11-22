CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan İlkay Gündoğan paylaşımı! G.Saray'dan İlkay Gündoğan paylaşımı! 22:59
Okan Buruk'tan VAR tepkisi! Okan Buruk'tan VAR tepkisi! 22:42
Kazımcan Karataş: Hiç yılmadım! Kazımcan Karataş: Hiç yılmadım! 22:31
Icardi: Sahada cevap veriyorum! Icardi: Sahada cevap veriyorum! 22:26
G.Saray'da Yusuf Demir şaşkınlığı! G.Saray'da Yusuf Demir şaşkınlığı! 22:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:20
Daha Eski
Sallai derbide cezalı duruma düştü Sallai derbide cezalı duruma düştü 22:08
G.Saray 2. yarıda geri döndü! G.Saray 2. yarıda geri döndü! 22:04
G.Saray-Gençlerbirliği maçında kırmızı kart kararı! G.Saray-Gençlerbirliği maçında kırmızı kart kararı! 21:34
Volkan Demirel ile Okan Buruk tartıştı! Volkan Demirel ile Okan Buruk tartıştı! 21:26
G.Saray'da eksik futbolcu sayısı artıyor! G.Saray'da eksik futbolcu sayısı artıyor! 20:58
G.Saray'da üst üste sakatlıklar! G.Saray'da üst üste sakatlıklar! 20:20
F.Bahçe ve G.Saray için tehlike çanları! O isimler oynamayabilir
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi!
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Gönül Dağı 194. Bölüm izle