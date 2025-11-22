Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI



"Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık."

"5 AYDIR KIZLARIMI GÖREMİYORDUM"



"Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım.T akım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız."