Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Yusuf Demir, ikinci yarı oyundan çıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Mario Lemina'nın sakatlığından dolayı oyuna giren Demir, 46. dakikada da yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilginç Yusuf Demir kararı!
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.11.2025 - 22:24
