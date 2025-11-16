Bayern Münih'in kadroda düşünmediği ve kış transfer döneminde elden çıkarmak istediği Sacha Boey'in talipleri çoğalıyor. Sağ bekte alternatifini artırmak isteyen Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın köklü kulübü de Fransız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Savunmadaki alternatiflerini artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, eski öğrencisini takıma geri kazandırmak istiyor.
Buruk'un savunmadaki ilk tercihi Sacha Boey. Bayern Münih'in kış transfer döneminde kadroda düşünmediği isimlerden olan Fransız futbolcu için Galatasaray yönetimi, ocak ayında hamle yapmayı düşünüyor.
Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde rakipsiz değil. Sacha Boey için Avrupa'nın köklü kulübü de devreye girmeye hazırlanıyor.
Ülkemizde Fatih Karagümrük formasını terleten ve futbolu bıraktıktan sonra Marsilya'nın Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Mehdi Benatia, Sacha Boey'i kadroda görmek istiyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Bayern'de de forma giymiş olan Benatia'nın, Alman kulübüyle olan ilişkilerini kullanarak bu transferde etkin bir rol alması bekleniyor. Haberde, bu transferi gerçekleştirme isteğinde olan Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu öncesi play-off'a kalıp kalamayacağının belirleyici olacağı ifade edildi.