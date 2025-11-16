Bayern Münih'in kadroda düşünmediği ve kış transfer döneminde elden çıkarmak istediği Sacha Boey'in talipleri çoğalıyor. Sağ bekte alternatifini artırmak isteyen Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın köklü kulübü de Fransız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Buruk'un savunmadaki ilk tercihi Sacha Boey. Bayern Münih'in kış transfer döneminde kadroda düşünmediği isimlerden olan Fransız futbolcu için Galatasaray yönetimi, ocak ayında hamle yapmayı düşünüyor.