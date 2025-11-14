Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Anguissa operasyonu!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Anguissa operasyonu! Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Cimbom ocak ayı için Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı gündemine almıştı. Sarı kırmızılıların, Kamerunlu yıldızı ikna edecek formülü bulduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Transfer çalışmalarını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gerçekleştiren Galatasaray'da uzun süredir gözler Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa'nın üzerine çevrilmiş durumda. Daha önce Napoli'den Osimhen'i renklerine katan sarı-kırmızılılar bu kez de 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ancak bu kez Napoli oyuncusu ile yola devam etmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Anguissa, kulübünün kendisi için yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifini henüz kabul etmiş değil.