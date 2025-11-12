Ocak transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında takımdan ayrılmasına izin verilmeyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için makul bir teklif glemes idurumunda ayrılığına bu kez izin vereceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı performans düşüklüğü sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yaptığı teklifi transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, ara dönemde daha farklı davranacak.
Milli futbolcunun kafa ve beden olarak geçmişi mumla aratması nedeniyle yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak bunun için de bir bedel belirlenmiş durumda.
HENÜZ KULÜBE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK Barış Alper'e Avrupa'nın önemli liglerinden teklif gelmesi durumunda kolaylık sözü veren yönetim, NEOM SC'den talep ettiği 50-60 milyon euro seviyesindeki beklentisini aşağıya çekiyor.
Yönetim bonuslarla birlikte ve sonraki satıştan pay karşılığında 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif karşılığında satışına izin verecek.
Buradan elde edilecek olası gelir de doğrudan yeni transferlere harcanacak ve kadro güçlendirilecek. Şimdilik kulübe ulaşan bir teklif olmadığı için Barış ile devam edilecek.