Lewandowski’den ayrılık sinyali! Lewandowski’den ayrılık sinyali! 01:13
Campos Osimhen'i istiyor Enrique 'hayır' diyor! Campos Osimhen'i istiyor Enrique 'hayır' diyor! 01:13
G.Saray 'bedava Bissouma'yı istiyor! G.Saray 'bedava Bissouma'yı istiyor! 01:12
Alman efsanesinden Sane'ye destek! Alman efsanesinden Sane'ye destek! 01:12
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis' sözleri! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis' sözleri! 01:12
Beşiktaş devrede: Barcelona'nın yıldızı için sürpriz hamle! Beşiktaş devrede: Barcelona'nın yıldızı için sürpriz hamle! 01:12
Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! 01:12
Dursun Özbek: Taraftarlarımızı memnun edeceğiz Dursun Özbek: Taraftarlarımızı memnun edeceğiz 01:12
Canlı yayında transfer yanıtı: Lookman! Canlı yayında transfer yanıtı: Lookman! 01:12
Okan Buruk Yılın Şampiyon Teknik Direktörü seçildi Okan Buruk Yılın Şampiyon Teknik Direktörü seçildi 01:12
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:12
İtalyan devi Icardi'nin peşinde: Sezon sonu... İtalyan devi Icardi'nin peşinde: Sezon sonu... 01:11
Galatasaray'ın yıldızına talip! Kararı Buruk verecek
G.Saray'dan İtalya çıkarması!
