Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Ocak transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında takımdan ayrılmasına izin verilmeyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için makul bir teklif glemes idurumunda ayrılığına bu kez izin vereceği iddia edildi.









Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı performans düşüklüğü sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yaptığı teklifi transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, ara dönemde daha farklı davranacak.

Milli futbolcunun kafa ve beden olarak geçmişi mumla aratması nedeniyle yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak bunun için de bir bedel belirlenmiş durumda.