Galatasaray'da Yunus Akgün tehlikesi!

Galatasaray'da, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün dün özel bir hastanede kasık ameliyatı olduğu açıklandı.