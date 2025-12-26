Galatasaray'ın transferde gizli hedefi belli oldu! Ederson...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun yapmış olduğu transfer açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...