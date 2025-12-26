Galatasaray'ın transferde gizli hedefi belli oldu! Ederson...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun yapmış olduğu transfer açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Sarı-kırmızılı kulüp, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. İşte Fotomaç'ın derlediği o habere dair tüm detaylar...
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 28 Ocak'tan önce vermiyorlar" dediği Ederson için ilerleyen günlerde Atalanta ile temasa geçilecek. İtalya'ya çıkarma yapacak yönetim, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çalışacak.
NEDEN 28 OCAK?
Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son iki haftası 21 ve 28 Ocak tarihlerinde oynanacak. Atalanta son 16'ya kalma durumuna göre transferde hareket edeceği için Ederson'da beklemeye geçti.
Bu sezon Atalanta formasıyla 17 maça çıkan Ederson, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.