CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Barış Alper ve Icardi... Okan Buruk: Barış Alper ve Icardi... 22:30
Ajax-G.Saray | CANLI Ajax-G.Saray | CANLI 21:27
G.Saraylı taraftarlar Filistin'i unutmadı! G.Saraylı taraftarlar Filistin'i unutmadı! 20:17
Tedesco: Talisca ve En Nesyri... Tedesco: Talisca ve En Nesyri... 20:00
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 19:35
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi! 18:44
Daha Eski
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 15:40
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı! Beşiktaş 3 eksikle çalıştı! 15:36
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Wesley Sneijder Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı! Wesley Sneijder Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı! 14:52
Beşiktaş'ın yıldızına Arabistan'dan talip Beşiktaş'ın yıldızına Arabistan'dan talip 14:38
F.Bahçe Plzen maçına hazır! F.Bahçe Plzen maçına hazır! 12:51
Okan Buruk: Barış Alper ve Icardi...
Ajax-G.Saray | CANLI
Spor yaparken bu hatayı yapma🏃‍♂️
5 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları!