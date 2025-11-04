UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.