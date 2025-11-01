Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev maç için nefesler tutuldu. Kritik mücadelede ligin lideri Galatasaray takipçisi Trabzonspor'u ağırlayacak. Davinson Sanchez'in cezalı durumda olması ve hafta içinde oynanacak Ajax maçı öncesi gibi kriterleri göz önüne alarak teknik direktör Okan Buruk dev derbinin ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)