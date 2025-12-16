TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz orta saha!
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yoğun maç temposu içerisinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken G.Saray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor.
Fotomaç'ın haberine göre, bir yandan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar bir yandan da savunma ve orta alana takviye çalışmalarını sürdürüyor.
Mario Lemina'nın alternatifsiz kalması nedeniyle mücadele gücü yüksek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, İngiliz ekibi Brentford forması giyen Vitaly Janelt'le yakından ilgileniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu için harekete geçen yönetim, makul bir bonservis bedeli karşılığında mutlu sona ulaşmak istiyor. İngiliz ekibinin de sözleşmesi sona ermeden önce Janelt'ten bonservis bedeli kazanmak için satışa sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncuyu çok beğendiği biliniyor.
Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta sadece 310 dakika forma şansı bulan Alman futbolcu da, G.Saray'a sıcak bakıyor.