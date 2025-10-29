Galatasaray aradığı 8 numarayı buldu! Oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde oyuncu taraması devam ediyor. Sarı kırmızılılarda bu noktada gündemdeki bölge orta saha oldu. Okan Buruk ve ekibi 8 numara için Salzburg forması giyen yıldız ismi listesine ekledi. GS SPOR HABERLERİ
Orta sahada potansiyeliyle öne çıkan Maurits Kjaergaard, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Milli takımda alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka A Milli Takımı'na da davet edilmeye başlandı. Kjaergaard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildirildi.
ŞAMPiYONLAR LiGi FAKTÖRÜ
Kjaergaard'ın Galatasaray'dan gelecek bir transfer teklifine sıcak bakacağı ifade edildi. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı savunuldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar orta saha transferi için çalışmalarını şimdiden hızlandırdı. Ocak ayında özellikle 8 numarada oynayacak bir isim arayan Aslan'da rota Avusturya'ya çevrildi. Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Maurits Kjaergaard, Galatasaray'da listeye dahil edildi.
Cimbom, gelecek vaat eden genç orta sahayı ocak ayı öncesi yakından takip etmeye başladı. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın orta sahasını Danimarkalı yıldız Kjaergaard ile güçlendirmek istediği belirtildi.
22 yaşındaki futbolcunun Salzburg ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüken yıldız futbolcu, bu sezon 16 resmi maça çıkarken rakip filelere 3 gol bıraktı ve 4 asist yaptı, toplamda bin 22 dakika süre aldı.