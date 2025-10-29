Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray aradığı 8 numarayı buldu! Oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor

Orta sahada potansiyeliyle öne çıkan Maurits Kjaergaard, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Milli takımda alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka A Milli Takımı'na da davet edilmeye başlandı. Kjaergaard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildirildi.





ŞAMPiYONLAR LiGi FAKTÖRÜ



Kjaergaard'ın Galatasaray'dan gelecek bir transfer teklifine sıcak bakacağı ifade edildi. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı savunuldu.



