Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY-GÖZTEPEMAÇI İLK 11'LERİ
G.SARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.
GÖZTEPE: Lis, Furkan, Bokele, Heliton, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçı saat 17.00'de başladı.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.