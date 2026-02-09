Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Jhon Duran'ın yeni adresi Zenit oldu. Rus ekibi, bonservisi Al-Nassr'da olan yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulübün yaptığı resmi açıklamada, "Jhon Duran bir Zenit oyuncusu! Kolombiyalı forvet, 2025/26 sezon sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak aramıza katılıyor. Rusya'ya hoş geldin Jhon!" ifadeleri yer aldı. Zenit'in paylaştığı transfer videosunda "Siyah Giyen Adamlar" teması işlenirken Kolombiyalı santrforun Trendyol Süper Lig'deki önemli anları da yer aldı.

İŞTE ZENIT'İN PAYLAŞIMI