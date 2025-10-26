Göztepe'nin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, Galatasaray maçının 42. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 42. dakikasında İzmir ekibinin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, kendi yarı alanında Victor Osimhen'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Mücadelenin 30 dakikasından da sarı kartı bulunan Bokele, gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de bu sezon Galatasaray maçıyla 10 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.