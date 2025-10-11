Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün kuruluşunun 120. yıl dönümü etkinliklerinde açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

"Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle ayakta durmalıdır. İşte bugün bu hedefe ulaştık! Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur.

120 yıldır büyüyen ve bir dünya markası olan Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."