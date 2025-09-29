Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: İtalyan basınından flaş iddia! Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray...

Transfer döneminin son günlerinde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunan ancak bunda başarılı olamayan G.Saray, milli yıldızla ilgilenmeye devam ediyor. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; sarıkırmızılılar ara transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için bir girişimde daha bulunacak.

Tuttomercato'ya göre Hakan ile İnter arasında geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Sürpriz bir şekilde Milano'ya dönüp takıma katılan Hakan'ın harika bir performans gösterdiği ancak aklının hala Galatasaray'da olduğu iddia edildi.